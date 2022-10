FIUME VENETO - Grave incidente ieri sera a Fiume Veneto. In viale Trento un ragazzino di quindici anni in bicicletta sarebbe rimasto ferito in modo molto serio - a quanto si è potuto apprendere - dopo essere stato travolto da un'auto. L'impatto è stato violento e l'adolescente è stato sbalzato a terra a distanza.

L'automobilista della Opel Astra diretta verso il centro, appena si è accorto dell'impatto, si è fermato per prestare i primi soccorsi. Sarebbe stato proprio lui a lanciare l'Sos. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, anche con il supporto di un'automedica.

Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri di Fiume Veneto. A dar loro manforte i colleghi del comando di Pordenone per la gestione della viabilità: è stato necessario chiudere al traffico viale Trento per oltre due ore. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti in supporto tecnico.