Sbanda con l'auto e vola in mezzo al campo: conducente in ospedale

FIUME VENETO (PORDENONE) - Sbanda con l'auto nella notte e vola in mezzo al campo. I Vigili del Fuoco di Pordenone assieme al personale sanitario e ai Carabinieri sono intervenuti prima di mezzanotte a Fiume Veneto in via Mazzini, sulla strada che da Cimpello porta al centro della cittadina, per un incidente stradale. Tutto è al vaglio dei carabinieri che stanno accertando le cause dello schianto.

Incidente a Fiume Veneto

L'utilitaria è fuoriuscita di strada finendo la corsa a decine di metri, in mezzo al campo e con le ruote all'aria. Il conducente, fortunatamente è uscito autonomamente. Ha riportato comunque delle ferite ed è stato preso in cura dai soccorritori intervenuti, mentre i Vigili del Fuoco hanno verificati che non ci fossero ulteriori persone coinvolte per poi mettere in sicurezza il veicolo.

