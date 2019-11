Cala il Noncello, emergenza gialla fino a domani

di Marco Corazza

Scuole chiuse, il Noncello inizia a scendere. Nel Pordenonese nonostante le pioggie incessanti che dalla notte sono cadute in tutta la zona, dal Comune di Pordenone arriva una buona notizia. Il Noncello dalle 10 sta infatti scendendo di livello. Nessuna strada è stata chiusa e anche il Ponte di Adamo e Eva è stato riaperto per permettere ai pedoni di passare. Sull'hinterland del capoluogo le campagne sono in gran parte allagate e non sarà semplice riuscire a tornare alla normalità, anche perché a monte si dovranno svuotare anche i bacini. Nel frattempo rimane l'allerta gialla fino alle 12 di questo mercoledì.