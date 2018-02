«Sono un capitano dei carabinieri sotto copertura, dovete assumermi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - (C.A.) Si presentò come un. Disse che faceva scorte a magistrati e politici e che. Era il luglio del 2009 e un'imprenditrice sacilese si fidò. Per due anni, si occupò della Pessot Srl di Fontanafredda. Adesso è a processo perdall'abuso del rapporto di prestazione d'opera, dal rilevante danno patrimoniale cagionato alla società, ma anche dall'aver approfittato della particolare vulnerabilità della persona offesa. Secondo l'accusa, Forte sarebbe diventato il referente commerciale dell'azienda.. Avrebbe emesso assegni o prelevato dai conti correnti 17.100 euro destinati a se stesso o alla moglie. Avrebbe fatto figurare di essere al lavoro anche quando in realtà, accompagnato dai Carabinieri (quelli veri, in servizio al Comando provinciale di Pordenone), andava a testimoniare in procedimenti penali in cui figurava come...