​Truffa da 2,4 milioni alla Regione Fvg, indagati due soci e un commercialista

PORDENONE - Il Comando della Guardia di Finanza di Pordenone ha scoperto una truffa per quasi 2,4 milioni di euro su finanziamenti erogati dalla Regione Fvg. Nell'ambito dell'inchiesta sono indagate tre persone, i due soci dell'impresa e un commercialista che ha redatto la perizia di stima.



Devono rispondere di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e formazione fittizia del capitale, nonché, per i soli due soci, di bancarotta fraudolenta. I tre sono anche destinatari di un provvedimento di sequestro preventivo per 840 mila euro.

