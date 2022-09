PORDENONE - Rapina in pieno centro città nella gioielleria di Mario Marini in corso Vittorio Emanuele. Il bandito è scappato tra le bancarelle del mercato. In pochi minuti inizia la caccia all'uomo in centro a Pordenone e c'è una sparatoria. Il tutto accadrà il 7 di settembre. Nessun potere profetico, ma è la scena di un film che si girerà a Pordenone Il diavolo è Dragan Cygan diretto dal regista Emiliano Locatelli. Un film che ha molte ambizioni e che uscirà nelle sale il prossimo anno. Il mese è ancora da decidere. Intanto dopo il Trentino dove è iniziato il film, ora le scene si spostano a Pordenone e non manca certo la curiosità per un triller che senza dubbio lascerà tutti con il fiato sospeso.



IN CITTÁ

Si comincia domani, in via Gemelli, dove ci sarà il set e dove si girerà la scena della prima rapina nel negozio Good Shopping, ma anche nei pressi del Policlinico san Giorgio. Poi il clou, mercoledì 7 settembre, con la rapina nella gioielleria Marini, la fuga tra le bancarelle del mercato, poi altre riprese sempre in tensione in vicolo del Campanile e in via Mazzini. Facile intuire che ci sarà parecchia gente in città che vorrà assistere direttamente dal set alle riprese del film diretto da Locatelli. Ultimo giorno in città il 9 settembre quando l'azione sarà in via Pirandello. Nel corso delle riprese saranno interdetti i parcheggi e chiuse le strade.



GLI ATTORI

Sono due i protagonisti principali del film, Enzo Salvi e Sebastiano Somma ed entrambi saranno lunedì prossimo in città quando ci sarà in Camera di Commercio la conferenza stampa di presentazione. Coproduttore e direttore della fotografia un volto pordenonese, Tomaso Aramini che rappresenta anche la start up Method che ha sede appunto in riva al Noncello. Tra i coproduttori anche altre società come la Roble Factory, la Wd e Nuova Era. Responsabile della comunicazione Gianluca De Bortoli e l'altra coproduttrice operativa è Monia Cappiello. Tra le aziende locali che hanno partecipato la Arblu, Gioielleria Marini, il Policlinico San Giorgio e il ristorante udinese La di Moret. Da segnalare, infatti, che altre scene saranno girate a Udine. L'obiettivo, oltre che fare un bel film, infatti, è quell di far conoscere il Friuli.



LA TRAMA

Il film racconta di un ex galeotto interpretato dall'attore Enzo Salvi che in cerca di redenzione, tenterà di rifarsi una vita onesta dopo il suo passato violento. Il film è corale con molti personaggi il cui destino convergerà in un finale inatteso. Il genere è thriller - poliziesco.