Fiera del Radioamatore e informatica low cost, già 10.000 biglietti venduti, verso il tutto esaurito

PORDENONE - L’atteso appuntamento con il mondo dell’elettronica di consumo, dell’informatica low cost e del materiale per radioamatori torna sabato 19 e domenica 20 novembre alla Fiera di Pordenone. La 24^ edizione di Radioamatore 2 è attesissima dai numerosi appassionati in arrivo a Pordenone da tutta la Regione, dal Veneto Orientale e anche da Slovenia e Croazia. Storicamente Fiera del Radioamatore 2 raccoglie un pubblico che supera i 20.000 ingressi e già circa 10.000 visitatori hanno acquistato il biglietto in prevendita a prezzo scontato nel sito della fiera (la promozione si è conclusa alla mezzanotte di venerdì). Otto padiglioni coinvolti, 2 km e mezzo di banchi espositivi, 250 aziende presenti, 5 eventi tematici delineano il percorso di Fiera del Radioamatore 2, tutto disponibile acquistando un solo biglietto.