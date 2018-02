Scoperta la fabbrica del falso: 40 indagati, sequestri in tutta Italia

di Paola Treppo

MONFALCONE (Gorizia) - Scoperta dalleuna vera e propria. Al termine di un’articolata indagine di polizia giudiziaria, durata più di un anno, la Compagnia della Guardia di finanza diha sequestrato, infatti, oltre 1.500 articoli e accessori dicon marchi contraffattiche, venduti al valore di mercato, avrebbero fruttato un guadagno illecito di circa 100mila euro. Sono stati sequestrati anche 40 dispositivi di telefonia mobile, tablet e pc usati per la vendita, le 14 carte prepagate impiegate per l’accredito degli importi relativi agli acquisti dei capi e degli accessori contraffatti.L’operazione, "Via della Seta”, è nata da un controllo del territorio, a Monfalcone, quando è stata ispezionata un’auto guidata da una persona residente in provincia di. Al suo interno sono stati trovati numerosi accessori e capi di abbigliamento con, appartenenti a notee internazionali. Gli accertamenti eseguiti di seguito hanno consentito di individuare la persona che aveva venduto la merce all'autista della macchina: si tratta di una persona residente a, la cui abitazione è stata perquisita. All'interno della casa è stata trovata altra merce contraffatta.Con intercettazioni telefoniche e accertamenti bancari, le fiamme gialle hanno ricostruito la filiera criminale “a monte”: era composta da persone che operavano nell’hinterland napoletano che producevano e commercializzavano, in tutto il territorio nazionale, questi capi contraffatti. Grazie alle perquisizioni locali e personali fatte in provincia di Napoli e in diverse regioni di Italia (Friuli Venezia Giulia, Campania, Puglia, Sicilia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Basilicata), sono stati sequestravano altri capi e accessori contraffatti.Per la produzione, all’interno di un garage magazzino sito a Napoli, usavano un macchinario “cappa flash”, poi sottoposto a sequestro con i relativi cliché. La macchina era usata per la stampa e all’asciugatura delle griffe da applicare ai capi di abbigliamento. Per la commercializzazione, invece, veniva usato il noto social network: è qui che venivanoi prodotti e venivano mantenuti i rapporti commerciali con i vari intermediari e clienti finali; la merce veniva spedita conAd oggi risultano indagate 40 persone per contraffazione, di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione. Per 16 di questi, residenti in, dediti alla produzione e alla prima commercializzazione, l’autorità giudiziaria ha riconosciuto l’ipotesi dell’. Per la persona residente a Grado, ritenuta “referente” della compagine criminale e “addetta” alla commercializzazione illecita nella provincia isontina, il Gip di Gorizia ha disposto la misura cautelare in, eseguita nei mesi scorsi dai finanzieri di Monfalcone.