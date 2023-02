PORDENONE - Quella sanremese è stata una settimana ricca di soddisfazioni ed emozioni forti per i Coma Cose. Il duo della pordenonese Francesca Mesiano ha ricevuto anche un prestigioso riconoscimento, ovvero il premio Sergio Bardotti che premia il miglior testo in gara e porta il nome del paroliere e cantautore italiano, tra i maggiori autori di canzoni di musica leggera degli anni Sessanta.



LA SERATA

Il riconoscimento è andato a "L'addio" brano dal forte sapore autobiografico che racconta i momenti di crisi di coppia vissuti da Francesca e dal suo compagno nella vita e sul palco Fausto. Un grumo di emozioni che è stato immediatamente percepito e che fortunatamente è stato anche catartico.

La crisi è stata superata tant'è che i due artisti proprio dal palco dell'Ariston hanno annunciato le loro prossime nozze. La data non è ancora stata comunicata, ma a quanto pare tutto è stato fatto secondo le regole con una dichiarazione tradizionale e, se si rispettano le tradizioni, magari i fiori d'arancio troveranno spazio nella città della sposa, in riva al Noncello, nella "sua" Pordenone. Tornando al lato squisitamente musicale ed artistico, il duo ha concluso il Festival della canzone italiana sopra la metà della classifica al tredicesimo posto. Un rapporto felice quello dei Coma Cose con Sanremo, considerando che proprio sul palco della città dei fiori si rivelarono al grande pubblico generalista conquistandolo nel 2021 con un altro brano di grande intensità e sensibilità come "Fiamme negli occhi", citato anche ne "L'addio" e che, a dispetto, della ventesima posizione finale, venne assolutamente apprezzato dal pubblico, volando negli streaming che contano oltre trentacinque milioni di ascolti.



RISULTATI

Anche il nuovo brano è già molto ascoltato e i Coma Cose al termine dell'avventura sanremese che, inevitabilmente si è intrecciata anche con i fatti personali, hanno voluto affidare i loro pensieri ai loro canali social ufficiali «Da bambini hai tutto da scoprire, gli unici limiti che conosci sono quelli della tua fantasia. Hanno scritto in un post accompagnato dalle loro foto che li ritrae da bambini -. Pian piano diventi quello che sei, cresci e con un po' di fortuna trovi una persona speciale da cui non vuoi più ripartire. Voi gli auguri ce li avete fatti e noi vogliamo restituirveli, nella speranza che troviate o abbiate già trovato la persona giusta. Il vero amore è libero da ogni etichetta, il vero amore ti fa dire non lasciamoci mai». E quindi hanno cantato il loro ultimo "Addio", prima sul palco dell'Ariston e poi su quello di Mara Venier. Inoltre per ringraziare i fan che li hanno seguiti hanno lasciato in un negozio di fiori del centro sanremese cento mazzi di fiori "sospesi" che possono essere ritirati e regalati, nell'augurio che tutti possano vivere una storia d'amore come la loro. Intanto Francesca tornerà a casa con un premio che rende orgogliosa anche e soprattutto Pordeneone.