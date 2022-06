SACILE - Il Friuli Venezia Giulia e Sacile sono pronti ad ospitare il ritorno di Xtreme Days Festival 2022. Torna in città l'adrenalina pura del più importante Festival italiano degli sport estremi, freestyle e outdoor: un intero weekend di appuntamenti, al via domani pomeriggio, 3 giugno, con numerose e continuate iniziative che coinvolgeranno il pubblico e gli appassionati di ogni età nella cornice del centro storico di Sacile.

L'edizione 2022, la settima da quando il Festival è stato fondato da un gruppo di amici sportivi, trova la regia di Pro Sacile e di un nutrito gruppo di volontari. Xtreme Days porta sport non convenzionali e freestyle in un contesto urbano: piazza del Popolo sarà il cuore delle esibizioni sportive e acrobatiche, con i tessuti aerei, highline, urban dances, slam dunk e l'intrattenimento musicale a cura di Radio PeterPan, che trasmetterà in diretta e animerà le serate con dj-set. Sul Fiume Livenza, nella zona del Ponte della Vittoria si terranno gli spettacoli di flyboard la gara di crono-sup (organizzata da The Wild Sup Asd); nella zona di piazza Manin e del primo tratto di viale Zancanaro troveranno collocazione i chioschi per lo street food; nel cortile di Palazzo Ragazzoni ci sarà la pista pump-track, mentre nel Parco Ortazza e nel Parco di Pra Castelvecchio ci saranno acroyoga, parkour, skateboard e freestyle Bmx.

Appassionati e sportivi di ogni età potranno sperimentare attraverso i workshop le discipline del Festival, mentre i più piccoli potranno iscriversi a Xtreme Baby Camp, un parco d'avventura e sport per i ragazzi dai 7 ai 14 anni ,dove potranno provare le diverse discipline, sotto la guida di animatrici e atleti professionisti.

Attesissimo per il sabato sera lo Xtreme days show, il grande ritorno del freestyle motocross, con una squadra di atleti che si esibiranno volando sopra piazza del Popolo. Grandi nomi accompagneranno le attività: pur mantenendo il riserbo su alcuni atleti, gli organizzatori assicurano la presenza di Alessandro Barbero e l'otto volte campione italiano Manuel Schiavo. La manifestazione vede il sostegno del Comune di Sacile, della Regione e del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella serata di sabato è atteso un messaggio di saluto dal sottosegretario di Stato con delega allo Sport, la campionessa olimpica Valentina Vezzali. «Con soddisfazione e orgoglio - comunicano Lorena Bin, presidente della Pro Sacile, e Alberto Gottardo, organizzatore di Xtreme Days - annunciamo il ritorno di una delle manifestazioni più belle, vissute, uniche e adrenaliniche non solo di Sacile, ma dell'intera regione. Un ottimo veicolo per promuovere sport e buoni stili di vita, ma anche un ottimo strumento per valorizzare il patrimonio naturalistico e turistico della nostra città».