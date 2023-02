Sarà che la vita è una strada con molti tornanti, come direbbe De Gregori, perché poi ogni fuga prevede un ritorno e anche se la fuga diventa un altro luogo stabile, anche per molto tempo, per raccontare se stessi si torna sempre alle origini, al giardino di casa, alle mura familiari, al paese che ti ha visto cresce. Alessandro Comodin è il regista di Gigi la legge, film premiato al festival di Locarno e adesso in giro per l'Italia, Nordest in testa. Comodin ha 40 anni e da metà vive a Parigi, dopo aver passato l'infanzia e l'adolescenza nella sua San Vito al Tagliamento, tra Veneto e Friuli. E qui prima è tornato per girare il suo film d'esordio, L'estate di Giacomo, premiato a Locarno, e adesso il terzo, dopo la parentesi piemontese di I tempi felici verranno presto, che dal 2016 non si può dire un titolo profetico. Gigi la legge è la storia di un vigile. E ha un non-attore straordinario. Lo zio di Alessandro. Che il vigile lo faceva sul serio. Che fa questo vigile? Niente di che, gira con l'auto di servizio e controlla che tutto in quella zona del Tagliamento, dove ogni cosa sembra assonnata e monotona, fili liscio. In realtà così non è, perché in giro c'è gente strana, a cominciare dal vigile, qualcuno tenta il suicidio e il vicinato protesta perché Gigi, nel giardino di casa (che è quello vero della nonna di Alessandro), ha una specie di bosco con tanto di palma, che non vuole tagliare. E questo è oggetto di lunghe discussioni, una delle quali apre il film.



IL BOSCO

Perché per Alessandro poi si parte sempre da un bosco: «Lì mi ritrovo bambino, è il giardino di nonna, che diventa bosco universale, una delle poche cose al mondo che rimangono uguali. È il luogo delle fiabe, che incute fascino, paura ma anche protezione, che riesce a trasmetterti lo sguardo da fanciullo sulle cose della vita e il mondo diventa fantastico», dice con quella flemma leggera che lo accompagna. E poi si dovrebbe parlare di soggettive, di controcampi fantasma, di scelte tecniche, che forse in un film che sembra così improvvisato potrebbe essere scambiato per un paradosso: «Il mio cinema è un ritorno alle origini, dove ognuno è rappresentato anche dal suo lato mitico. Sì, certo: il controcampo è stato una scoperta avuta al montaggio, come sempre curato con il mio amico regista João Nicolau, con il quale invertiamo i ruoli: io monto i suoi film, lui i miei. Tanto del mio film, che pure ha una sceneggiatura diciamo in termini organizzativi, è stato deciso sul set, spesso con un ciak solo. Tutto molto fragile, perché anche io sono ancora fragile e sto crescendo: sono appena al terzo film». Girato in meno di due mesi, ora Gigi la legge è distribuito dagli stessi produttori: «Sono orgoglioso di questo, perché i miei film sono percorsi esistenziali: anche se vivo a Parigi, che è la città del cinema, ho fatto un film molto italiano, dove gli italiani possano riconoscersi».



LO ZIO

E poi c'è Gigi, al secolo lo zio Pier Luigi Mecchia: «Alessandro fin da bambino si è lasciato trasportare dalla fantasia, un ragazzo che cresceva più di quello che doveva crescere. Mai però avrei pensato che un giorno mi chiedesse di recitare in un suo film: oggi posso dire che è stato un evento straordinario, dove ho cercato di rendere vero ogni aspetto, in un luogo dove la commedia nasconde profondità inquiete».

Il segno lo ha lasciato. E ora avanti con i progetti. Svela Alessandro: «Il prossimo film parlerà di una ragazza, un po' io nella versione femminile. Una giovane di provincia che proverà a uscire dal guscio». Per tornare come sempre a casa: girerà infatti ancora nei suoi posti più cari.