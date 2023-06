PORDENONE - L'università di Pordenone riabbraccia la città. C'è subito da dire che non si tratta dei corsi di laurea per i quali c'è ancora da attendere lo studio di fattibilità del Bronx, ma intanto, almeno per tornare a respirare l'aria del centro, il presidente Paolon Candotti ha stretto un accordo con la Camera di Commercio di Pordenone - Udine. Già, perchè in città in tempi neppure troppo lunghi, torneranno le feste di laurea. Un segnale positivo per gli studenti che da diversi anni festeggiano la fine degli studi "in campagna" nella prestigiosa sede di via Prasecco, ma pur sempre fuori dalla vita cittadina.



L'ACCORDO

Da qui la richiesta di Paolo Candotti al vicepresidente della Camera di Commercio, Michelangelo Agrusti di poter utilizzare, per le feste di laurea il prestigioso salone di palazzo Mantica in pieno corso Vittorio. Una sede senza dubbio di peso che potrà anche dare diverse soddisfazioni ai neo laureati e soprattutto alle famiglie. In più c'è un altro aspetto non da poco. Festeggiare in centro significa anche dare lavoro a bar e ristoranti, per il rinfresco e il pranzo con familiari e amici. Insomma, torna un ciclo di prestigio (e anche economico) come quando le lauree venivano festeggiate in un'altra sede prestigiosa in centro, palazzo Badini che ospitava anche il corso Multimediale. Come è andata a finire in quell'occasione lo sanno tutti: i costi eccessivi per mantenere il palazzo non consentivano di andare avanti. Da qui la "ritirata" nella sede di via Prasecco.



LO STUDIO

È atteso, invece, per la fine di settembre lo studio che il Comune ha commissionato a uno studio di professionisti per capire nel dettaglio, costi e benefici che ci sarebbero nel portare la sede dei nuovi corsi in centro città nei locali del Bronx. Ovviamente la struttura dovrà essere acquisita e ristrutturata, dovranno essere create le infrastrutture necessarie e poi c'è pure la volontà di realizzare uno studentato visto che i 100 posti che si trovano nella sede di via Prasecco, non badtano più da diverso tempo. L'università di Pordenone, infatti, oggi può contare su circa 1800 studenti e annovera corsi dagli atenei di Udine e Trieste, oltre che dall'Isia di Roma. Per poter ampiare l'attività le università regionali hanno chiesto al Consorzio pordenonese di avere una sede per i corsi in citta. da qui la possibilità di riqualificare almeno due palazzi del Bronx. Lo studio servirà per capire i costi dell'intero lavoro.



I NUOVI CORSI

Ora che il percorso per una nuova sede in città, oltre a quella già esistente in via Prasecco, è partito, è possibile parlare di cosa i due atenei potrebbero dirottare a Pordenone. Ebbene, Udine potrebbe fornire una laurea triennale in ingegneria con indirizzo sulle energie sostenibili. Un corso nuovo e di richiamo visto il futuro green. Partirebbe triennale per poi avere anche i due anni di specialistica. Trieste, invece, si orienterebbe su almeno due corsi ad indirizzo sanitario. Corsi che vengono utilizzati sia come attesa per chi vuole passare il test di ingresso a Medicina, ma anche come indirizzo di studio principale. Insomma, corsi di laurea pesanti che andrebbero a sommarsi a quelli esistenti collocati in via Prasecco. In tutto oggi all'università pordenonese - come detto - ci sono circa 1.800 studenti che però sono destinati ad aumentare anche perchè Isia Design vuole puntare ancora di più su Pordenone. Insomma, ci sono tutti i presupposti per ottimi risultati.



LA COLLOCAZIONE

Ovviamente è ancora presto per dire come andranno le cose nel dettaglio sullo studio del Bronx, ma l'idea di fondo e neppure tanto grezza, già esiste. In pratica l'ipotesi sulla quale si potrebbe lavorare ha già corpo, fermo restando che la situazione del Bronx vada a buon fine. Ebbene, al Centro direzionale in centro città potrebbero essere collocati i corsi di laurea che arrivano da Trieste, compresi i nuovi, che sono quelli con il minor numero di studenti. Oltre a questo dovrebbe trovare posto lo studentato con almeno una cinquantina di posti e poi c'è da capire se l'ateneo di Udine vuole una rappresentanza (cosa possibile) in centro città. Per quanto riguarda, invece, i corsi dell'Università di Udine potrebbero essere collocati tutti in via Prasecco.