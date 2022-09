Il coltello torna protagonista, compratori da tutto il mondo per la 18^ edizione della festa

MANIAGO - Manca ormai solo una manciata di ore all'avvio della 18^ edizione di Coltello in festa, la manifestazione più attesa dedicata al mondo delle lame in programma oggi e domani nella capitale italiana dell'arte fabbrile e della coltelleria, Maniago. Attesi buyers da tutto il pianeta.



MOSTRE MERCATO

Tantissimi gli eventi in programma a cominciare, naturalmente, dalle tradizionali mostre mercato delle coltellerie maniaghesi (22 le aziende del territorio presenti) e della coltelleria custom (22 artigiani provenienti da tutta Italia). Ma ci sarà anche spazio per le dimostrazioni di affilatura e forgiatura, il gioco e lo svago e per scoprire, divertendosi, l'antica tradizione fabbrile e della coltelleria che, dal 1500, accompagna la storia della località friulana facendola conoscere e apprezzare in tutto il mondo.

Naturalmente, attrazione di spicco sarà la grande mostra mercato: dalle lame professionali per i più diversi usi ai coltelli e altri utensili per la cucina, dai cavatappi agli articoli per l'estetica, le imprese locali esporranno il meglio della loro produzione in appositi stand collocati lungo le vie del centro e in piazza Italia per tutto il week end, dal mattino fino a sera.



GLI EVENTI

Sempre in piazza Italia, che sarà il cuore pulsante di Coltello in festa, i Forgiatori della Serenissima creeranno coltelli e taglienti di ogni genere, mentre gli Arrotini della Val Resia sveleranno al pubblico tutti i segreti del loro antichissimo mestiere tramandato da padre a figlio. Chi vorrà vedere da vicino le armi bianche del passato potrà assistere alle dimostrazioni di scherma storica e combattimento a cura dell'associazione Sala d'Armi e Guardia di Croce, mentre per immaginare le armi del futuro basterà assistere alle dimostrazioni di Light Saber Combat sportivo (combattimento con spada laser) a cura di Ludosport Fvg.

Spiccano nel programma odierno anche, alle 10, nel nuovo Centro Visite del Castello di Maniago, l'inaugurazione della mostra Castelli feudali lungo la pedemontana del Friuli occidentale, a cura del Gruppo Archeologico Archeo 2000. Resterà aperta fino al 9 ottobre. Dalle 15 c'è anche la quarta edizione della Jouf Fly Race, gara di trail running e, dalle 16 alle 18, nel giardino del Museo dell'Arte Fabbrile e delle Coltellerie Tracce di lame, laboratorio aperto a tutti per la creazione di un'opera collettiva per adulti e bambini. Promosso da Officina Creativa di Casa Carli a cura di Ilaria Bomben e associazione Le Arti Tessili. Sempre nel pomeriggio, ancora una volta nel Centro Visite del Castello di Maniago, c'è anche Stemmi e scudi, laboratorio di araldica (8-11 anni). Inventa il tuo stemma e decora il tuo scudo. A cura di Laura Guaianuzzi.

In serata musica per tutti i gusti, prima con l'after party della gara di corsa in discesa e quindi, in piazza, con gli Stereolive.