PORDENONE - Un guasto a un deviatoio nei pressi della stazione ferroviaria di Sacile ha letteralmente mandato in tilt la linea ferroviaria Venezia-Udine. La circolazione è stata totalmente arrestata per almeno un'ora e mezza, con pesanti disagi per i passeggeri, costretti ad attendere sui convogli oppure a scendere dal treno per affidarsi ai mezzi su gomma. Ritardi fino a due ore e corse cancellate.