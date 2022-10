Fermato per controlli al casello: 41enne arrestato, deve scontare quasi 6 anni per reati finanziari

PORDENONE/UDINE - La Polizia Stradale di Pordenone, durante un controllo al casello di Portogruaro, ha fermato un uomo di 41 anni, residente in provincia di Udine, su cui pendeva una mandato di arresto europeo per la espiazione di una pena di 5 anni e 10 mesi di reclusione per reati di natura finanziaria (tra cui l'appropriazione di denaro), riferiti al 2012. Il 41enne è stato accompagnato negli Uffici della Polizia Stradale di Pordenone, per l'espletamento delle formalità di rito, l'esecuzione dell'arresto e l'accompagnamento presso la Casa Circondariale di Udine.