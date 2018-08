Perde il controllo della moto sui tornanti: grave motociclista veneziano

di Paola Treppo

AVIANO (Pordenone) - Un motociclistaè rimasto ferito in manieramentre, in sella alla sua moto, stava percorrendo, in discesa, i tornanti di, ad, poco prima delle 15.30 di oggi, sabato 4 agosto. Il veneziano ha perso il controllo della due ruote per cause in corso di accertamento ed è rovinato sull'asfalto, riportando lesioni al torace e contusioni in diverse parti del corpo.Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero proveniente dalla elibase di Campoformido (Udine). I sanitari hanno stabilizzato il centauro e lo hanno portato in volo, in codice giallo, all'ospedale di Pordenone. Le sue condizioni sono serie ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi sono intervenuti carabinieri.