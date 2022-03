AZZANO - Tragedia sfiorata ieri nel tardo pomeriggio alla periferia del capoluogo, in località Capo di Sotto. Una tredicenne è caduta da una finestra al secondo piano della casa dei nonni: si era sporta troppo, perdendo così l'equilibrio. Un volo di circa 4 metri. Subito soccorsa dal nonno, la ragazzina è stata prima assistita da una ambulanza medicalizzata, poi vista la dinamica dell'incidente, è stato allertato l'elisoccorso con il quale la tredicenne è stata ha portata all'ospedale di Udine. Sul posto anche i carabinieri per accertare le cause della caduta. La tredicenne è rimasta sempre cosciente; la tac avrebbe evidenziato, come riportato dal nonno, solo alcune lievi fratture. In ogni caso i medici si sono riservati la prognosi.

L'INCIDENTE

L'incidente è accaduto verso le 17.30. La bambina, in attesa che la mamma la portasse all'allenamento settimanale di pallavolo alla società sportiva di Chions Fiume Volley, era salita nella vecchia casa dei nonni, non abitata, come faceva spesso: al secondo piano si trova una stanza adibita a ripostiglio, dove si trovano anche dei giochi. E sembra che la ragazzina guardando fuori dal balcone, abbia perso l'equilibrio cadendo e battendo la testa. Proprio in quel momento rientrava il nonno Silvano, conosciuto per essere il responsabile dei festeggiamenti della Madonna Del Bembo, che ha visto la nipote a terra e ha subito dato l'allarme chiamando il 118. Immediato l'arrivo dei medici e dei soccorritori. La bambina da subito ha risposto alle domande dei medici. Appena arrivato l'elicottero la ragazzina bambina, che frequenta la terza media nella scuola del capoluogo, è stata caricata sulla ambulanza, insieme a lei la mamma, e condotta al campo sportivo, dove poi è stata elitrasportata a Udine.