Ferdinando Polegato, murales del Duce imbrattato con scritte e oscenità. Lo sfogo: «Così ogni settimana, ora basta!»

SEQUALS - Quando risponde al telefono, Ferdinando Polegato, il nostalgico del Ventennio noto ristoratore di Sequals, non trattiene la rabbia. Oltre al fastidio perché non è la prima volta. «Sono qui con i carabinieri, non è possibile fare queste cose soprattutto il giorno delle elezioni. Sono passato stamattina alle 9 e non c’era niente di strano. Domani andrò a sporgere querela». Per Polegato, peraltro candidato al Parlamento europeo con "Forza Nuova", la sorpresa è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, quando su una delle pareti di un suo capannone si è trovato faccia a faccia con il murales del Duce imbrattato con scritte e oscenità.

Chi sono gli autori

Gli autori non si sono fatti alcun problema a lasciare la propria firma, anche se piuttoto generica, "lgbtqia+ lovers". Secondo Polegato avrebbero agito tra le nove, quando la facciata dell'edificio era ancora pulita, e il primo pomeriggio. Bomboletta di vernice arancione, o più di una, alla mano, ignoti hanno preso di mira sia la figura del Duce che gli spazi attigui. Depennata la scritta "W DUX", hanno poi deturpato la parete con disegni volgari attorno al faccione di Mussolini e lo schizzo di una impiccaggione.

Non è la prima volta che il murales viene vandalizzato. «Sarà ormai la cinquantesima volta che accade. Così ogni settimana. Mi sono anche stufato di chiamare il pittore per pulire le scritte. Il Duce è la nostra storia. Io non voglio rifondare nulla, ma il Duce è la nostra storia» tiene a precisare il ristoratore, che conclude il suo sfogo citando quasi i versi di Venditti: «Siamo in un mondo di ladri».

Ripulite le scritte

Dopo essersi rivolto ai carabinieri di Spilimbergo, intervenuti con due pattuglie, Polegato non c'ha pensato due volte a chiamare anche il pittore. «Non riuscivo a sopportare quelle volgarità sul ritratto del Duce». Così, dopo alcuni scatti per documentare quanto accaduto si è provveduto a cancellare tutto.

Apologia del fascismo, tutti da Polegato per il compleanno del duce: «Ma quale rimpatriata fra amici...»

Il murales del Duce

Era il 2021 quando il ristoratore, noto alle cronache anche per le sue partecipazioni alla Zanzara di Cruciani e Parenzo su Radio24, aveva dipinto l'effige di Benito Mussolini su una delle pareti dell'edificio situato lungo la strada che collega Sequals a Meduno, a circa 200 metri dal locale. Un ritratto che appare ben visibile agli automobilisti che transitano su quel tratto.