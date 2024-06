Ferdinando Polegato, il messaggio video di minaccia ai vandali del Duce imbrattato: «Vi troverò, ci sono le fototrappole». Poi il saluto romano

SEQUALS - «Prima o poi vi trovo perché ho preso i filmati registrati dalle fototrappole». Ritorna più rovente di ieri Ferdinando Polegato, il ristoratore “nostalgico” del Ventennio fascista, che domenica pomeriggio si è trovato deturpato il murales con l’effige del Duce sulla facciata del capannone, opera "artistica" a cui si era personalmente dedicato nel 2021. «Quando vi trovo non chiamo i carabinieri. Con quei filmati vi diamo una controllata, poi, compagni, vengo a casa vostra a suonare il campanello e a dipingerla». Le minacce dell’imitatore di Mussolini, che aveva anche tentato la scalata alle elezioni europee con “Forza Nuova”, partito poi rimasto escluso, arrivano più dritte che mai nei confronti degli autori dello sfregio. Un messaggio video chiaro, accompagnato in chiusura dal saluto romano.

L'avvertimento ai vandali

Dura la provocazione di Polegato dopo l’imbrattamento del maxi disegno, deciso, come annuncia nella clip, anche a muoversi verso le abitazioni dei responsabili con pittura e pennello.

L’amara scoperta per il ristoratore, un tempo ospite quasi fisso alla trasmissione radio de “La Zanzara” su Radio24, è arrivata domenica pomeriggio, quando raggiunto il capannone vicino al suo locale “Da Teodora” si è trovato scritte volgari e oscenità su quel murales che – stando alle sue dichiarazioni – vuole essere solo storia («Il duce è la nostra storia. Io non voglio rifondare nulla» aveva detto a caldo). Dopo aver allertato i carabinieri, che hanno provveduto a scattare alcune foto e acquisire i filmati delle fototrappole installate da Polegato, lo stesso era ricorso al pittore di fiducia per ripulire la vernice arancione della bomboletta. «Già sistemato tutto» fa sapere, mostrando il disegno di nuovo intatto.