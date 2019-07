Femore fratturato, bimba di 7 mesi portata in ospedale con l'elicottero

di Alberto Comisso

SAN VITO (PORDENONE) - Unaè stata elitrasportata in piena notte all'ospedale Burlo Garofolo di Trieste: un intervento che di fatto l'ha salvata. Attorno alla mezzanotte di martedì, la piccola era stata portata dai genitori al pronto soccorso di San Vito poiché, nonostante tutte le attenzioni che papà e mamma le avevano prestato, continuava ae a lamentarsi. La mamma, dopo averla messa a letto, le aveva provate tutte per farla calmare ma non c'era riuscita. Anzi, nel cambiarle il pannolino aveva notato un rigonfiamento all'altezza di una delle due gambe. Un sospetto è venuto dunque ai genitori che, senza perdere tempo, l'hanno caricata in macchina e portata all'ospedale di San Vito. La piccola, che continuava a piangere e a contorcersi, è stata accolta nel reparto di