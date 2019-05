In manette il pensionato di 67 anni che ha aggredito il governatore Fedriga

di Camilla De Mori

TOLMEZZO - Un pensionato di 67 anni, originario di Portogruaro ma da tempo residente in Friuli è stato arrestato dai carabinieri dopo una serata “movimentata”, che, giovedì, ha coinvolto, suo malgrado - seppur senza nessuna conseguenza per lui - anche il governatore della Regione Massimiliano Fedriga. Teatro della vicenda un comizio elettorale a Tolmezzo, a sostegno della candidata sindaco Laura D’Orlando, alla presenza di vari politici, fra cui, oltre a Fedriga, l’assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti e anche l’ex primo cittadino Dario Zearo. Ieri l’arresto del 67enne R.B. è stato convalidato, come conferma il suo difensore, Francesco Marcolini, ma l’uomo è stato rimesso in libertà in attesa dell’udienza di venerdì prossimo. E sempre ieri lo stesso Fedriga ha tenuto a ridimensionare l’accaduto, spiegando che «non c’è stato alcun tentativo di aggressione nei miei confronti, è intervenuto un rappresentante delle forze dell’ordine per calmare l’uomo e, a quanto mi è stato riportato, lo stesso avrebbe reagito». Dello stesso tenore anche le dichiarazioni di Roberti e Zearo. Ma questo è l’epilogo.