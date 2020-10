Tamponi nelle scuole, strappo di Fedriga: test solo a chi ha sintomi sospetti. Pronta l'ordinanza urgente

TRIESTE - Il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, annuncia uno strappo importante con il governo sul fronte dei tamponi nelle scuole. La Regione, infatti, emetterà un'ordinanza che limiterà la necessità di fare il test solamente ai casi realmente sospetti, e non a chiunque manifesti sintomi quali la febbre o la tosse. Questo, come ha spiegato Fedriga, per "evitare di mandare letteralmente in tilt il sistema della prevenzione". La proposta, con tanto di linee guida, sarà presentata anche alla altre Regioni. Il protocollo nazionale attualmente prevede la necessità del tampone per qualsiasi sintomo simil-influenzale. Ultimo aggiornamento: 12:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA