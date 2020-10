Fedriga: "Tensione sociale alle stelle, misure eque sennò avremo un Paese in macerie". I sindaci del Fvg chiedono lo strappo

TRIESTE - Massimiliano Fedriga incontra i sindaci dei quattro capoluoghi del Fvg, Trieste, Pordenone, Gorizia e Udine. Il presidente della Regione è tornato sul Dpcm che penalizza determinate categorie economiche. "Rischiamo il fallimento di due lotte: quella economica e quella alla pandemia. La tensione sociale si avverte, è alle stelle. Servono misure eque, altrimenti raccoglieremo le macerie di questo Paese. Abbiamo fatto presente tutto questo al governo, il timore è quello di far morire determinate categorie economiche e di non conseguire un risultato nella lotta al virus". I sindaci, con Fontanini (Udine) in testa, chiedono un'ordinanza per contrastare il Dpcm e rivedere gli orari delle chiusure.

Ultimo aggiornamento: 12:03

