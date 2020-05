Fedriga: "L'emergenza non è finita: noi riapriamo tutto, ma la gente sia responsabile"

TRIESTE - "L'emergenza non è finita: noi abbiamo lottato per riaprire la maggior parte delle attività economiche, ma adesso facciamo appello alla responsabilità delle persone. Abbiamo varato una serie di misure in grado di proteggerci, ma è necessario che i cittadini del Friuli Venezia Giulia capiscano di non essere immediatamente tornati alla normalità. Dobbiamo rispettare la distanza e tutelarci a vicenda. Quanto al risultato raggiunto, siamo felici e quasi sorpresi di essere riusciti a ottenere quello che volevamo". Confermata anche la riapertura di palestre e piscine, mentre i centri estivi slittano al 1 giugno. Via libera da lunedì a bar, ristoranti, negozi, centri commerciali, musei, biblioteche, uffici aperti al pubblico, mercati, fiere, scuole guida, strutture ricettive. Ultimo aggiornamento: 18:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA