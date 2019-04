Febbre alta per giorni, muore a 6 anni: sospetta meningite

MANIAGO - Un bambino di 6 anni, residente a Maniago, è morto questa mattina per un'infezione generalizzata dopo alcuni giorni di febbre alta. Considerati i sintomi e la setticemia, i medici non escludono possa essersi trattato di meningite. Approfondimenti diagnostici sono in atto prima di decidere eventuali profilassi per i famigliari e per i compagni di classe della scuola materna che frequentava. Il piccolo era stato portato ieri al Pronto soccorso di Maniago. Immediato il trasferimento alla Pediatria dell'ospedale di Pordenone. Considerato il quadro clinico già compromesso, è stato spostato d'urgenza alla Terapia intensiva, per permettere l'organizzazione del trasbordo in elicottero all'ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA