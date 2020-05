PORDENONE - Visite programmate da mesi e lasciate sospese, retrocesse a consulti non urgenti dal “mostro” che ha sconvolto gli ospedali. Interventi chirurgici rinviati, quando in tempi normali sarebbero stati considerati improcrastinabili. E accessi al Pronto soccorso, una routine in una situazione standard e quasi “criminalizzati” durante il picco dell’emergenza. Da ieri, al Santa Maria degli Angeli (ma la situazione è la stessa in tutti i poli medici della provincia) tutto ciò è ricominciato. Con cautela, parzialmente, magari anche con un pizzico di giustificato timore, ma la macchina si è rimessa in moto. La fase due in corsia, però, non è ancora quella che ci aspettava, e tra i reparti ieri serpeggiava anche un po’ di malumore. Il principale problema del Santa Maria degli Angeli, infatti, è rappresentato dall’assenza di un “check point” esterno, da realizzare all’ingresso del polo e con la funzione di “barriera” anti-contagio.

IL PIANO TEORICO

La riapertura degli ambulatori per le visite specialistiche in ospedale doveva essere accompagnata dalla realizzazione di un filtraggio da posizionare se possibile all’ingresso del complesso di via Montereale. Ma al momento il termoscanner (oppure il dispositivo simile a quello degli aeroporti) non è ancora arrivato, così lo screening anti-contagio è stato trasferito nelle accettazioni dei singoli ambulatori. Il malumore è stato causato dal fatto che al momento i pazienti in attesa di una visita possono raggiungere l’accettazione dell’ambulatorio senza un controllo precedente. Restano quindi fondamentali due concetti: l’uso delle mascherine e il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone. Una volta arrivati sulla soglia dell’ambulatorio avviene lo screening: misurazione della febbre e questionario finalizzato a “indagare” sui contatti del paziente. Se la temperatura è superiore ai 37,5 gradi, si torna a casa. Niente visita. Ieri l’ospedale ha iniziato a smaltire le pratiche in arretrato, anche se molti pazienti avevano già scelto di svolgere le visite altrove (nei poli privati) oppure avevano rinunciato al consulto, se non urgente. È ripartita anche l’attività chirurgica, seppur solamente al 50 per cento del potenziale in grado di essere espresso al Santa Maria degli Angeli e a San Vito. Una fase due molto prudente, per ora, che prevede anche lo scaglionamento degli orari e delle presenze all’interno degli ambulatorio specialistici. Ma si può dire che effettivamente la macchina sia ripartita, anche se a bassi giri e con qualche ritardo organizzativo che dovrà essere perfezionato nei prossimi giorni.

LE VISITE

Un’altra novità importante dovrebbe arrivare nei prossimi giorni: l’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, infatti, ha in programma di riaprire le porte dell’ospedale alle visite ai malati non-Covid. Non sarà però un ritorno alla normalità: ogni accesso sarà attentamente valutato e selezionato e i contatti dovranno essere minimi. È però inevitabile che un allentamento delle misure in questa direzione richieda almeno l’installazione della “barriera” esterna al Santa Maria degli Angeli.

IL CONTROLLO

La sicurezza degli ospedali nella fase due passa anche da un elemento di continuità: da oggi, infatti, riparte il “giro” dei tamponi agli operatori sanitari. Saranno testati anche i dipendenti che lavorano nelle aree meno a rischio degli ospedali della provincia di Pordenone. L’obiettivo è quello di fornire almeno una copertura settimanale, dal momento che dopo 7-10 giorni il tampone dovrà essere ripetuto per evitare che il virus sfugga al controllo da parte del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Ultimo aggiornamento: 07:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA