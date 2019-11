Via Fasan, il Comune è alle corde sull'area d'ingresso alla città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SACILE - I problemi riguardanti la vasta area all'ingresso della città che coinvolge via Fasan, ma anche diverse strade che vi si immettono, tiene ancora banco in riva al Livenza con uno scambio di stilettate tra maggioranza e opposizione. E proprio i rappresentanti della minoranza consiliare, dopo l'incontro con i promotori del comitato sorto in via Fasan, chiederanno la convocazione della commissione competente per un approfondimento dei diversi problemi sollevati. Così, dopo i capigruppo dei partiti di opposizione...