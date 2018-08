Famiglia sterminata: caccia aperta al sospetto killer, vive nel Trevigiano

di Marco Agrusti

IL DELITTO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SACILE (PORDENONE) - È caccia al killer che a, paese macedone al confine con l'Albania, ha sterminato una famiglia residente a Sacile, in provincia di Pordenone . Le vittime sono Amit Pocesta, di 55 anni, la moglie Nazmie, 53 anni, e la figlia Anila, di appena 14 anni. Ad accorgersi dei corpi senza vita delle tre persone è stato un parente, preoccupato per non aver visto i membri della famiglia Pocesta presentarsi ad un matrimonio in programma nel fine settimana.Amit, Nazmie e Anila sono stati freddati con dei colpi d'arma da fuoco mentre si trovavano in due camere distinte nell'abitazione di famiglia. La polizia macedone ha avviato immediatamente le indagini e secondo quanto riportano i media di Skopje sarebbero sulle tracce dialla base del triplice omicidio, infatti, ci sarebbero alcunio di unche si trova a breve distanza dall'abitazione nella quale sono stati ritrovati i tre corpi.