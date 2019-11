Famiglia sterminata, i legali della figlia accusata: giallo sul Dna ignoto

di Cristina Antonutti

PORDENONE - Blerta Pocesta , da 13 mesi in custodia cautelare in Macedonia per il triplice omicidio dei genitori Amit (54) e Nazmie (53) e della sorella Anila (14) , fra tre settimane affronterà il processo a Gostivar. I tempi sono stretti, la tensione altissima, anche perchè da cinque mesi le udienze vengono continuamente rinviate. In cella passa le giornate a studiare gli atti dell'indagine, anzi, una parte degli atti, perchè non è ancora riuscita ad avere copia del fascicolo. Attraverso il suoi difensori trapela il sospetto che l'indagine sia carente e costellata di omissioni. Lei sostiene di essere innocente e vittima di manipolazioni. In Italia il suo punto di riferimento è l'avvocato Quinto Ioncoli, che l'ha assistita durante gli accertamenti che la Procura di Pordenone aveva delegato alla Squadra Mobile di Pordenone. Il legale è in stretto contatto con il difensore macedone della 29enne di Cornadella.