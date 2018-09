Famiglia sterminata dalla figlia maggiore, la sorella sopravvissuta vive sotto scorta

di Marco Agrusti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SACILE -ha paura e vive sotto scorta. La secondogenita della famiglia massacrata a Debar, in Macedonia, dalla sorella maggiore Blerta, non è rientrata a Sacile . La villetta su due piani di viale Trento, dove sino agli ultimi giorni di agosto viveva una famiglia apparentemente senza problemi, è rimasta deserta. All'interno c'è solo l'auto che guidava proprio Mukades. La figlia 24enne di Amit e Nazmie, i coniugi vittime con la 14enne Anila della furia omicida di Blerta Pocesta, è rimasta in Macedonia. Orae si sposta solamente in presenza degli agenti di polizia del Paese balcanico. Non è più a Debar, dove la famiglia si era recata in agosto per un matrimonio. Ha lasciato la stradina che conduce alla villetta nella quale hanno perso la vita mamma, papà e sorellina. La scorsa settimana è stata nuovamente ascoltata dalla polizia macedone che indaga sul triplice omicidio