SACILE - «Da quello che risulta alla nostra famiglia, la figlia maggiore, Blerta, ha confessato e si trova in galera». Lo ha affermato, Amir Findo, nipote della coppia trucidata la scorsa settimana in Macedonia. Il parente, che abita a Cordignano, ha anche aggiunto che a carico della cugina ci sarebbero numerose prove: tra queste ci sarebbero alcune foto che la ritrarrebbero in Macedonia nelle stesse ore della tragedia. Un elemento che contraddirebbe quanto sostenuto in precedenza, cioè che la giovane si trovasse in Italia nei giorni del triplice omicidio.



La notizia dell'arresto è stata pubblicata anche su alcuni siti macedoni. In particolare i portali in lingua macedone Zhurnal e Infoskip, citando fonti in lingua albanese affermano che, a ideare e compiere il triplice omicidio - padre, madre e l'altra sorella minore di 14 anni - sarebbe stata B.P. Pocesta (25 anni) la quale, subito dopo il delitto sarebbe tornata rapidamente in Italia con l'altra sorella. Per mascherare il suo gesto, sempre secondo i media macedoni, B.P. - dopo la diffusione della notizia della strage - si sarebbe poi recata a Debar, la località di residenza della famiglia Pocesta nell'ovest della Macedonia al confine con l'Albania, dove sarebbe stata arrestata.



Con lei, proseguono i media locali, sarebbero finiti in manette altri due uomini macedoni, uno dei quali quali avrebbe procurato alla donna la pistola del delitto, mentre l'altro avrebbe collaborato all'organizzazione della strage offrendo supporto logistico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA