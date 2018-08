Famiglia sterminata, parla il cognato: «Io sono pulito, torno in Veneto»

di Marco Agrusti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CORDIGNANO -ha rotto il silenzio. Il suo nome era rimbalzato sui media macedoni come possibile sospettato del triplice omicidio che ha posto fine alla vita di Amit Pocesta, della moglie Nazmie e della figlia 14enne Anila . Il cognato di Amit Pocesta ha parlato per chiarire la sua posizione e smentire le notizie circolate nelle primissime fasi dell'indagine. Ha confermato di essere stato ascoltato dalla polizia macedone, ma anche di essere stato già rilasciato. Residente a Cordignano, Rasim Findo è stato contattato telefonicamente a Debar, in Macedonia.«Non è vero nulla di quello che è stato detto - ha precisato Findo - Sono stato ascoltato dalla polizia ma. Sono a casa con mia figlia e nei prossimi giorni tornerò in Italia. Una volta terminato il colloquio con la polizia, sono stato rilasciato». Poi è tornato su quello che i media ipotizzano possa essere il