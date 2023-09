Hanno dichiarato di risiedere in Italia da 10 anni per incassare 25mila euro di reddito di cittadinanza: denunciati tre romeni

PORDENONE - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pordenone hanno denunciato all’autorità giudiziaria tre romeni, responsabili di aver falsamente dichiarato di risiedere in Italia, da oltre 10 anni, per percepire il reddito di cittadinanza, erogatogli dall’INPS, da marzo 2021 ad agosto 2022, per complessivi 25.700 euro. Il focus sui tre stranieri è scaturito da una segnalazione pervenuta alle Fiamme Gialle dall’Inps che, nel corso di una mirata analisi di rischio, ha individuato alcune anomale posizioni, per le quali, oltre alle residenze, non erano ravvisabili altre informazioni, né di carattere tributario né di stato civile. Incrociando le risultanze delle tante banche dati a disposizione con gli esiti delle mirate attività sul campo, i Finanzieri della Tenenza di San Vito al Tagliamento hanno, quindi, scoperto che i tre romeni avevano personalmente chiesto, ed ottenuto, il codice fiscale attestando all’Agenzia delle Entrate di essere fiscalmente domiciliati in Italia ad un indirizzo che, nell’autocertificazione presentata per l’accesso al RDC, è, d’un tratto, divenuto il luogo della “residenza ultradecennale”.