Diffonde su social fake sul rapimento di una bimba, nei guai 55enne

SACILE ( PORDENONE) - Un uomo di 55 anni, di Sacile (Pordenone), è stato denunciato per pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico. L'indagine è stata svolta dai Carabinieri della locale stazione che ieri erano impegnati in un presidio lungo la Pontebbana, coadiuvati da personale del 14/o Nucleo Elicotteri di Belluno, a bordo di un AB 412. L'uomo, in risposta al quesito di un utente che chiedeva spiegazioni nella pagina social «Sei di Sacile se...» rispetto ai continui sorvoli del velivolo, aveva affermato che il dispiegamento di forze era dovuto al «rapimento di una bambina ricca di Brugnera mentre si trovava a Sacile con la mamma». «La 'bufala', salvo che l'autorità giudiziaria non ravvisi un più grave reato - afferma il comandante della Compagnia di Sacile, Michele Grigoletto - gli costerà l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 309 euro».

