Ex scuola chiusa trasformata in bivacco, via allo sgombero

PORDENONE - È cominciato questa mattina, 5 maggio, lo sgombero della terrazza dell’ex istituto scolastico Parini, in via Gemelli di fronte alla Fiera, stabile al piano terra di un condominio di sei piani. Dopo alcune segnalazioni di residenti si è scoperto che la grande terrazza, nonostante gli accessi dalla strada fossero stati chiusi con catene e lucchetti, fosse diventata un bivacco notturno. Coperte, vestiti, vettovaglie di ogni genere e rifiuti maledorosi avevano ricoperto gran parte della superficie. Al momento dello sgombero non è stata trovata alcuna persona. Sul posto agenti della polizia locale con il vicesindaco Emanuele Loperfido e squadre della Gea.