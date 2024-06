PORDENONE - Ci saranno anche i tigli, di nuovo protagonisti ma questa volta di un salto nel futuro. Molto probabilmente non basteranno a placare gli animi della fronda dei contrari al progetto. Ma ci saranno. Non saranno soli, perché affiancati da altre piante che comporranno la promessa dell’ormai ex sindaco Ciriani, che aveva spiegato spesso come «l’Ex Fiera sarebbe tornato ad essere un luogo verde». Si tratta soprattutto di una carta giocata a più ripresa dall’amministrazione, che ovviamente la riqualificazione l’ha difesa sia politicamente che sul piano giuridico. È stato infatti approvato durante l’ultima riunione di Giunta il progetto esecutivo relativo all’area verde del Polo Young, un’opera di riqualificazione integrata all’intero ambito, che non riguarda soltanto l’ex Fiera o la Casa del Balilla, ma anche il giardino della scuola Collodi, la sede della Filarmonica pordenonese e lo spazio antistante al Pala Marrone.



I DETTAGLI

Il progetto risponde alle prescrizioni della Soprintendenza per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che impongono l’adeguata compensazione arborea dell’area e prevede la piantumazione di 56 nuovi alberi adulti, con un bilancio in positivo rispetto agli abbattimenti. «In tal modo - spiegano dal Municipio - si renderà ancora più verde un’area che lo è già, è sufficiente transitare in questi giorni lungo le perimetrali via San Quirino e via Concordia».

Ecco poi il passaggio più importante, quello che riguarda la tipologia delle piante e la loro collocazione. Saranno ad esempio messi a dimora sei tigli adulti, che andranno ad integrare gli oltre 90 alberi presenti nell’area, insieme a 47 peri e tre cerci a pronto effetto, alberi che grazie alle loro rispettive fioriture bianche e rosa, renderanno a primavera l’area sportiva ancora più colorata.



SODDISFAZIONE

Afferma l’assessore all’ambiente e al verde Mattia Tirelli: «Grazie alle nuove piantumazioni e alle colorate “piante tappezzanti” che verranno posizionate su dei terrapieni di forte impatto scenico, l’area assumerà finalmente la dignità di un vero e proprio parco, un’isola liberata dalle auto, attraversata da un nuovo sistema di percorsi ciclopedonali con pavimentazione drenante e antitrauma. Al suo interno saranno installate nuove rastrelliere per una sessantina di biciclette, nuovi arredi e dei giochi interattivi per i più piccoli».

Come già sottolineato, il verde scolastico della Collodi risulterà di fatto compenetrato in quello del Polo Young, in continuità con la nuova area rigenerata, seppur dotato di propria recinzione a delimitare l’ambito scolastico. Questa scelta nasce da una precisa richiesta della scuola, formulata durante la genesi del progetto. In tal modo i piccoli alunni della Collodi potranno agevolmente raggiungere il parco assieme alle loro maestre per svolgervi le attività sportive e ricreative.

Inoltre il progetto prevede anche lo spazio per un futuro campo da basket 3vs3, la cui esigenza sarà valutata nei prossimi mesi in base all’impatto delle nuove piastre polivalenti che l’amministrazione sta realizzando nell’area scolastica Mattiussi-Pertini, prospiciente al Parco San Valentino, e che diventeranno di fatto una cerniera tra il nuovo Polo Young e il polmone verde più importante della città.