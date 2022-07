PORDENONE - Da quanto è messa male, non si riusciva neanche ad eseguire un sorvolo per realizzare la mappatura a tre dimensioni. E quindi a partire con la primissima sezione del progetto. Effetti di innumerevoli atti vandalici, escrementi di piccioni, rampicanti ovunque. Ecco come si presenta, oggi, l'ex birreria che il Comune recupererà grazie ai fondi europei. Attualmente, in poche parole, sarebbe impossibile eseguire qualsiasi lavoro. Ecco perché si è deciso di affidare alla Gea un'operazione di pulizia dell'intero sito. Lavori che costeranno quasi 40mila euro.

IL SOPRALLUOGO

«Il fabbricato - si legge nella relazione del Municipio - versa in disuso da molti decenni e ha subito nel corso del tempo alcuni atti vandalici; all'esterno, la facciata dell'edificio risulta ricoperta da una folta coltre di rampicanti, che impedisce di cogliere nella loro interezza i singoli elementi architettonici dei prospetti; inoltre, negli spazi pertinenziali esterni la visitabilità dell'area è piuttosto difficoltosa per la vegetazione, cresciuta in modo incontrollato; all'interno, le intrusioni non autorizzate e la presenza di animali infestanti, quali i piccioni, hanno determinato cumuli di rifiuti di varia natura, che vanno rimossi per garantire l'accessibilità dell'area di cantiere in condizioni di sicurezza». Che l'ex birreria fosse messa maluccio lo si sapeva, ma il sopralluogo ha evidenziato problemi ben più importanti.

L'INTERVENTO

Fondamentale, quindi, che prima di qualsiasi operazione di recupero si possa procedere ad una pulizia dello stabile. La società Gea, nel dettaglio, si occuperà della rimozione dell'edera sui fronti dell'edificio e della pulizia dei locali con cernita e suddivisione dei rifiuti, al fine di rendere agibili e accessibili i piani come da sopralluogo congiunto. L'operazione dovrà essere eseguita da personale adeguatamente formato e nella rimozione sarà incluso il guano. Si procederà poi alla sanificazione dei locali dove è presente il guano di piccione. Dovrà essere garantito il posizionamento adeguato dei container per lo stoccaggio dei rifiuti (incluso il guano) e i successivi ritiri con un automezzo autorizzato e regolarmente iscritto all'Albo Gestori Ambientali; previsto il noleggio dello stesso container. Lo smaltimento dei rifiuti sarà eseguito materialmente dopo un'adeguata selezione. I resti sono costituiti da rifiuti misti da costruzione e demolizione e altri rifiuti. Saranno anche compiute analisi di laboratorio su rifiuti misti da costruzione e demolizione; Il tutto si concluderà con la redazione dei formulari rifiuti come da normativa vigente.