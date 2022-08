PORDENONE - Due progetti che riqualificheranno la città e potranno diventare poli di attrazione e volano anche per altre attività. C’è un unico problema: l’amministrazione dovrà correre veloce, perchè per mantenere i soldi europei dovrà essere in grado di mettere a cantiere e chiudere le opere entro il 2025. Una corsa contro il tempo ma che il sindaco Alessandro Ciriani ha tutta l’intenzione di vincere vista l’importanza delle opere in ballo. Non solo. Questi lavori consentiranno di riappropriarsi di due immobili che hanno contribuito a far crescere la storia e l’economia di Pordenone, l’ex birreria che si trova vis a vis alla Questura e l’ex battirame, una delle prime officine realizzate in città. Ultima, ma non per importanza, la cifra che complessivamente riguarda i due riatti, oltre 9 milioni, di cui 7 per il recupero dell’ex birreria e 2.1 dell’ex battirame.



EX BATTIRAME

Il progetto che ha in mente l’amministrazione avvicina Pordenone alle grandi città europee, in particolare quelle del Nord Europa. In pratica l’idea è quella di realizzare una struttura a sostegno del turismo sostenibile. In parole povere un luogo in cui chi ha deciso di girare in bicicletta e arriva a Pordenone da fuori può trovare riparo e rifugio. Un edificio in cui ci sarà un meccanico che ripara le bici se durante il viaggio hanno avuto problemi, docce per togliere la fatica e il sudore dopo lunghe pedalate, un bar dove rifocillarsi e anche la possibilità di dormire. Saranno, infatti, realizzate anche alcune camere che daranno la possibilità di trascorrere la notte. Non è ancora tutto. Nell’immobile, infatti, ci sarà pure una sala con appositi armadietti che consentiranno di lasciare nel loro interno orologi, documenti, borsette e altre cosa che correndo in bicicletta possono diventare ingombranti o fastidiose. Un servizio questo che potranno utilizzare tutti, anche chi pur vivendo in città o in provincia ha la necessità di custodire oggetti che non sono compatibili con una giornata in bici. Anche il meccanico potrà intervenire sulle bici dei residenti. L’immobile dell’ex battirame si trova nell’area del laghetto San Carlo poco distante dalla birreria.



L’EX BIRRERIA

Potrebbe diventare uno dei luoghi simbolo della nuova Pordenone che guarda al futuro. La riqualificazione costa 7 milioni, ma ne vale la pena. L’amministrazione di Alessandro Ciriani ha già le idee chiare anche su questo fronte: all’interno, infatti, ci andrà l’Its Alto Adriatico, l’istituto tecnico superiore, che attualmente è ospitato al Consorzio universitario. L’Its è un corso di studi superiore (biennio) per i diplomati tecnici che vogliono una specializzazione mirata. Una occasione in più per trovare lavoro in tempi decisamente brevi vista la necessità di tecnici di livello. Nell’ex birreria oltre ovviamente alla aule e ai laboratori che dovranno essere di alta qualità, sarà realizzata una foresteria per gli studenti che vengono da fuori sede e che dovrebbero tornare a casa dopo le lezioni oppure spendere soldi per trovarsi un alloggio in affitto. All’interno saranno anche realizzate aule per lo studio e una biblioteca. Allo stato siamo in fase di progettazione definitiva. «Da parte nostra - ha spiegato il sindaco Ciriani - ci metteremo subito a correre per riuscire a chiudere la progettazione e affidare i lavori in modo da essere in linea con i tempi stretti». I due immobili saranno recuperati grazie ai fondi europei: in città sono arrivati circa 27 milioni di euro.