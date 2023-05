UDINE - Torna, dal 4 giugno al 27 agosto, la rassegna di musica e teatro “Palchi nei Parchi”, ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale con il finanziamento della Direzione centrale Cultura e Sport Fvg e la direzione artistico organizzativa della Fondazione Bon. Dieci le location open air della nostra regione, per una suggestiva modalità di condivisione e ascolto. Una ventina gli eventi in cartellone, presentati nella sede udinese della Regione dall’Assessore alla Cultura Mario Anzil insieme all’Assessore alle Risorse forestali Stefano Zannier e a Valeria Murianni del Servizio foreste, con Claudio Mansutti e Stefano Gorasso della Fondazione Bon.



LOCALITÁ

Gli appuntamenti toccheranno tutte e quattro le province: Parco Rizzani a Pagnacco, Villa Emma nella Foresta del Prescudin, a Barcis, Bosco Romagno a Cividale del Friuli, Parco Piuma a Gorizia, Mulino Braida a Flambro e Castello di Sacuidic a Forni di Sopra, oltre ad altre inedite location: Monte Matajur, Teatrino Basaglia di Trieste nel parco di San Giovanni, Parco Brolo a San Quirino, Bivacco Casera Turriee - da dove si ammirano la conca di Paularo e la Val Pontebbana - e Parco di Villa Chiozza di Cervignano del Friuli, sede di PromoTurismoFvg. A caratterizzare la manifestazione è la presenza del Corpo Forestale Regionale: saranno proprio le parole dei forestali e dei loro colleghi del Servizio Biodiversità, dei tecnici e dei professionisti di settore ad accompagnare ogni evento artistico, per spiegare i concetti di gestione forestale sostenibile.



IMPATTO ZERO

Oltretutto, i palchi che ospitano le voci e le note degli artisti sono costruiti con l’abete rosso delle nostre foreste dai professionisti della falegnameria regionale: strutture modulari e leggere, prive di impatto sull’ambiente. Tra le novità di questa quarta edizione, anche la collaborazione con il Cai che, in corrispondenza delle date in montagna, organizzerà uscite dedicate per visitare i dintorni, godersi gli spettacoli e poi riprendere il cammino. Tra musica e teatro, il programma spazia dal classico al jazz, con incursioni tra soul, swing, musica tradizionale e folk.



PROGRAMMA

Inaugurazione, domenica 4 giugno, alle 18.30, al Parco di Villa Chiozza, a Scodovacca di Cervignano, per uno spettacolo tutto giocato sul filo dell’ironia e del divertissement: David Riondino e Dario Vergassola affrontano giocosamente il tema dell’analfabetismo di ritorno in “I nostri classici. Riondino accompagna Vergassola a incontrare Flaubert”. Venerdì 9, alle 20.45, a Parco Rizzani, di scena i Willos’, con un repertorio di musiche folk irlandesi; mercoledì 14, a Villa Chiozza, alle 17, “Le città e il cielo”, appuntamento a cura di Damatrà nell’ambito del progetto di promozione alla lettura LeggiAmo 0-18: un’occasione per festeggiare il centenario di Italo Calvino e le sue “Città invisibili”. Venerdì 16 è attesa, a Parco Rizzani, alle 20.45, l’attrice, regista e scrittrice Marta Dalla Via con l’ironia del suo spettacolo “Le parole non sanno quello che dicono”. Stessa cornice, venerdì 23, alle 20.45, per un viaggio-concerto con il Fabrizio De Andrè Ensemble. Tre i venerdì sera programmati al Bosco Romagno di Cividale, in collaborazione con Mittelfest: venerdì 30 “Romeo e Giulietta, L’amore è saltimbanco”, firmato da StivalaccioTeatro / Teatro Stabile del Veneto; il 7 luglio il Quartetto d’archi Quartini con “Albachiara. Da Bach ai Beatles, da Pachelbel a Vasco” e, il 14 luglio, la Jeunesses Musicales World Big Band, orchestra giovanile composta da 21 musicisti provenienti da oltre 15 Paesi, diretta da Luis Bonilla. Sabato 1 luglio atmosfere evocative in quota, con il concerto “Tradizione e innovazione” sul Monte Matajur, alle 11. Si passa poi a Villa Emma (Foresta del Prescudin), sabato 8, alle 11, con le contaminazioni carioca di “Sambei no Jazz” e, venerdì 21, tutti al Mulino Braida di Flambro per uno degli eventi più attesi del cartellone: alle 20.45 in scena Paolo Nani, maestro indiscusso del teatro fisico, con “La lettera”, 80 minuti per 15 micro storie, tutte contenenti la medesima trama, ma interpretate ogni volta da una persona diversa. Sabato 22, alle 11, Giulio Casale in concerto con “Liberamente” nel Bivacco Casera Turriee a Paularo. I concerti di luglio si concludono, venerdì 28, al Parco Piuma di Gorizia, alle 20.45, con Tish e il suo show “Un salto nel tempo con il soul”. Sempre al Piuma, giovedì 3 agosto, alle 20.45, la Fvg Orchestra, diretta da Vito Clemente, presenta “From Rome to Buenos Aires”, un viaggio musicale guidato da Mario Stefano Pietrodarchi e dalla sua fisarmonica. Domenica 6, al Castello di Sacuidic, a Forni di Sopra, alle 11, concerto dell’Ensemble Sangineto e, sabato 12, sveglia presto per il concerto del pianista Carlo Corazza, che, alle 7.30, propone al Parco Piuma “Isonzo/Soca. Concerto per il nostro pianeta”. La sera di venerdì 18 agosto si torna al Mulino Braida con la Ziganoff Jazzmer Band e poi a Trieste, dove sabato, nel Parco di San Giovanni, si esibisce, alle 18.30, il Brilliant Corners Quartet. Gran finale, domenica 27 agosto, al Parco Brolo di San Quirino, con il comico, imitatore e cantante Max Pajella, che, alle 18.30, propone il suo spettacolo-concerto “Boom”; viaggio tra grandi musiche, canzonette, parodie e divertenti racconti che rispecchiano la ricchezza della nostra cultura. “Palchi nei Parchi” è ad ingresso gratuito, con possibile offerta per la Raccolta Fondi Green. Info su www.palchineiparchi.it e sui canali social della rassegna.