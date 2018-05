Agli arresti domiciliari per spaccio di droga evade: si cerca un 43enne

di Paola Treppo

​BRUGNERA (Pordenone) - Agliper spaccio di sostanze stupefacenti, evade e si rende irreperibile. I militari dell'Arma del Radiomobile della Compagnia di Sacile lo cercano ma non lo trovano; a quel punto scatta la denuncia per l'ipotesi di reato diA finire nei guai un cittadino di nazionalità albanese di 43 anni domiciliato a Tamai di. L'uomo si è allontanato dalla casa dove vive nella serata di sabato 5 maggio, facendo perdere le sue tracce. Era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati legati allodicommessi a Torino. Le ricerche del 43enne fino a ora hanno dato esito negativo.