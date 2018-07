Prestito usuraio di 15mila euro: ne paga 60mila ma non bastano, disperato

di Paola Treppo

PORDENONE - La squadra mobile della Questura di, in collaborazione con i colleghi della polizia stradale di Pordenone ha arrestato in flagranzadi un 53enne campano T.D. le sue iniziali, residente in provincia diL’attività investigativa è stata avviata lo scorso mese di giugno a seguito di una denuncia presentata in Questura a Pordenone dal titolate di una attività didel pordenonese. Questo ultimo ha detto agli agenti che nel settembre del 2014, versando, per far fronte alle spese relative alla sua attività, si era rivolto a una persona di origine campana per ottenere un prestito di 15.000 euro con un interesse mensile del 10%.Il pordenonese ha detto che a fronte del prestito ottenuto nel 2014che voleva ancora denaro e pure un’autovettura per estinguere definitivamente il “debito”.Le richieste usuraie sempre più pressanti erano accompagnate anche danei confronti della vittima, dei famigliari e della stessa attività commerciale.Il personale della Squadra Mobile della Questura di Pordenone, ha fatto i primi accertamenti riscontrando il reale contesto usuraio ed estorsivo, oltre che le minacce e le intimidazioni subite dal commerciante e dai suoi famigliari da parte del creditore e di altri sui “collaboratori".Nella tarda mattinata di giovedì 5 luglio il 53enne campano si è presentati negli uffici del commerciante pordenonese pretendendo e riscuotendo la trance di 1.000 euro del debitoAll’atto di ricevere il denaro estorto, l’uomo è stato bloccato dagli agenti della Questura e della Polizia Stradale, che gli rivenivano addosso la somma di 1.000 euro suddivisa in 8 banconote da 100 euro e 4 banconote da 50 euro i cui numeri di serie erano stati in precedenza acquisiti dagli investigatori.Nell’immediatezza dell’arresto in flagranza la Procura della Repubblica di Pordenone ha disposto unadelegata presso nell’abitazione del 53enne campano; attività svolta dagli agenti della Squadra mobile della Questura si Napoli. I colleghi partenopei hanno rinvenuto e sequestrato ulteriore materiale di interesse per le indagini.Nella giornata di oggi, sabato 7 luglio, il gip ha convalidato l’e ha disposto l’applicazione dellapresso un Ufficio di Polizia del luogo di residenza del 53enne campano.