PORDENONE - Tragedia in via Gere 4 a Pordenone nella mattinata di oggi, sabato 18 dicembre. Da quanto si è appreso un uomo, classe 1943, è morto mentre tentava di aprire un ordigno bellico in giardino. E' successo verso le 10.30. Inutili i soccorsi prestati dal personale sanitario arrivato sul posto con un'ambulanza e l'automedica. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco di Pordenone. Accertamenti da parte della Polizia di Stato.

+++notizia in aggiornamento+++