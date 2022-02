Tremenda esplosione in casa: muore una donna, illeso ma sotto choc il marito. Il boato sentito a chilometri di distanza

PINZANO AL TAGLIAMENTO - Una donna è morta in seguito a una violenta esplosione avvenuta alle 6.30 di questa mattina, 16 febbraio, a Pinzano al Tagliamento (Pordenone). I Vigili del fuoco di Spilimbergo hanno spento il rogo che si era sprigionato e hanno escluso il coinvolgimento di altre persone nella deflagrazione. Il marito della vittima che si trovava in un’altra stanza è rimasto illeso: sotto choc è stato il primo a lanciare l’allarme.

Il boato, avvertito a notevole distanza, ha distrutto un vano utilizzato anche come magazzino di una ditta che opera nel settore della distribuzione di bevande. Gli investigatori ipotizzano non sia scoppiato del materiale di produzione o imbottigliamento, ma si indaga sulla stufetta che la vittima usava per scaldare la stanza.