Fuga di gas: torna a casa, accende la luce ed esplode l'appartamento

di Paola Treppo

SPILIMBERGO (Pordenone) - L'appartamento si riempie die al rientro a casa il proprietario causa involontariamente unadove restanolui e una conoscente; è successo nel centro di, nella serata di ieri, martedì 27 febbraio, poco prima delle 21 e 30, in via Ventiquattro Maggio, in una palazzina al civico 14, in un alloggio che sorge al terzo piano.L'uomo, un pensionato di 68 anni, è rientrato a casa e, accendendo la luce, ha originato unache ha causato la. L'onda d'urto ha investito l'anziano e una conoscente che era con lui, una donna di 33 anni. Entrambi sono caduti a terra e sono rimasti feriti, soccorsi poi dall'equipe medica di una ambulanza. Sono stati portati in ospedale per accertamenti; non sono in pericolo di vita.La violentadel gas da cucina ha causato la rottura deie degli infissi dell’appartamento senza però innescare incendi e crolli. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Spilimbergo con due squadre e le pattuglie dei carabinieri di Spilimbergo e Meduno, e una pattuglia del Radiomobile. Il potenteha fatto sobbalzare tutti i condòmini dei 27 appartamenti della palazzina ma fortunatamente nessuna altra persona è rimasta ferita.all’appartamento sono ingenti: tutti i serramenti sono stati divelti, sia le parti in legno che i vetri; alcuni sono caduti nello spazio esterno sottostante e le auto parcheggiate sono state lievemente danneggiate. L'appartamento è stato dichiarato temporaneamentedai vigili del fuoco. Secondo i primi accertamenti la causa della deflagrazione sarebbe riconducibile all’accidentale malfunzionamento dellaa gas presente all’interno del locale cottura; un sopralluogo più accurato sarà eseguito nella mattinata di oggi per chiarire meglio la dinamica e l’innesco.