Esplode bombola di gas: lesioni da ustione due uomini in ospedale

SACILE - Intervento di soccorso sanitario nel primo pomeriggio di oggi, 11 maggio 2023, a Sacile: due uomini si sono rivolti al Punto di primo intervento per chiedere aiuto per la cura di lesioni da ustione, prevalentemente agli arti inferiori, riferendo di essere rimasti coinvolti in una esplosione/ritorno di fiamma/ deflagrazione di una bombola di gas. Perr le due persone ferite, rimaste comunque sempre stabili e coscienti, è stato disposto: per una il trasferimento in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo, per l'altra il trasferimento all'ospedale Santa Maria degli Angeli con l'ambulanza con a bordo il medico dell'automedica, sempre in codice giallo.

