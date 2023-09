Esplode un residuato bellico in casa, gravemente ferito un bambino

VIVARO - Un bambino di 10 anni è stato investito e gravemente ferito dall'esplosione di un residuato bellico a Vivaro in una abitazione di via del Pozzo. Nella deflagrazione avvenuta intorno alle 18.45 è stato ferito in maniera lieve anche il nonno, che secondo una prima ricostruzione avrebbe trovato l'ordigno e lo avrebbe portato a casa. Sul posto il personale del 118, supportato dall'equipaggio dell'elisoccorso. Attivati anche i Vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Spilimbergo. Il bambino è stato rianimato dal personale sanitario.

+++Notizia in aggiornamento+++