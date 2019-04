Esplosione in casa dopo la perdita di gas, donna ustionata

PORDENONE - Una donna è rimasta ferita in seguito ad un'esplosione avvenuta all'interno del suo appartamento di via Ortigara a Pordenone. L'episodio si è verificato attorno alle 13.

Soccorsa dal personale dell'ambulanza, la donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Pordenone: ha riportato ustioni ed è sotto shock, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime notizie l'esplosione potrebbe essere dovuta a una perdita di gas.

La Italgas ha reso noto con un proprio portavoce che «gli impianti di propria competenza al servizio della palazzina interessata dall'esplosione in via Ortigara a Pordenone risultano integri».

