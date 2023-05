Esplode un furgone che fa i panini: è giallo sulle cause

MORSANO AL TAGLIAMENTO - L'esplosione e poi l'incendio: pomeriggio di paura a Morsano al Tagliamento. È successo oggi pomeriggio, lunedì 1 maggio verso le 18, nella zona di Mussons. Pare che all'origine del rogo vi sia stata l'esplosione di un furgone adibito alla vendita di panini che era posteggiato nella zona. Un vero giallo. Si è subito alzata verso l'alto una densa nube di fumo che ha allarmato molte persone. Diverse infatti le chiamate arrivate al centralino del Nue di Palmanova. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con 4 mezzi. Il pronto intervento dei vigili del fuoco del comando di Pordenone ha permesso di spegnere le fiamme e di mettere in sicurezza la zona. Resta da chiarire la causa dell'esplosione per la quale sono in corso le indagini. Gli investigatori hanno chiesto ai residenti di fornire ogni informazione che possa risultare utile a capire il motivo per cui il furgoncino è esploso.