L'esorcista parla di Satana: «Magia e spiritismo, così opera il diavolo»

di Pier Paolo Simonato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Le sette sono più pericolose del Maligno, o forse operano al suo fianco. Per questo serve una sentinella contro il fenomeno dell', che spesso si coniuga con lo sfruttamento, la fragilità e i drammi personali di grande portata. Nella Chiesa di Concordia-Pordenone questa figura è incarnata da, classe 1942, originario di Savorgnano di San Vito al Tagliamento, con solide radici friulane anche nella fluidità della parlata.In carriera ha avuto modo di guidare una serie di parrocchie importanti, come la cattedrale di Concordia Sagittaria, Fiume Veneto e il centralissimo Duomo di Portogruaro. Partito per formazione personale dall'attenzione nei confronti del mondo del lavoro, strada facendo ha accumulato l'esperienza e il buon senso che servono ad affrontare altre insidie. Entrambi sono stati certificati dalla scelta vescovile di offrirgli gli onori e gli oneri di un incarico molto speciale: diventare uno deglidiocesani.