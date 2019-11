LEGGI ANCHE

BARCIS (PORDENONE) - A causa dell', Fvg Strade ha disposto ladella, all'altezza delle(Pordenone). Alcuni paesi dell'Alta Valcellina rimangono raggiungibili solo dal Veneto.Sul posto è giunto anche il sindaco di Barcis, Claudio Traina, che sta coordinando il lavoro della squadra comunale di Protezione civile, che presidia l'area. Per i pendolari che non sono riusciti a rientrare a casa per tempo, si prospetta un bypass di cento chilometri e un paio d'ore di percorrenza: Erto, paese in cui abita Mauro Corona, Cimolais e Casso sono raggiungibili soltanto dal Cadore. In caso di emergenze sanitarie, grazie a un protocollo tra le due Regioni, interverrà il personale della provincia di Belluno.